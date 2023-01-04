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На Донеччині за добу російські військові вбили 1 цивільного і ще 5 поранили

При цьому наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

На Донеччині за добу російські військові вбили 1 цивільного і ще 5 поранили
Фото: Національна поліція України у Facebook

На Донеччині за минулу добу, 3 січня, російські військові вбили 1 цивільного і ще 5 поранили.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко

“Росія вбиває цивільних! За 3 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччині — у Кураховому. Ще 5 людей в області дістали поранення”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, внаслідок новорічного удару ЗСУ в Макіївці загинули сотні окупантів. При цьому в Міністерстві оборони Росії визнали загибель 89 мобілізованих. 

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