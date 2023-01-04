Людей утримували в цих центрах проти волі та «лікували» за гроші обманутих родичів.

У Київській області правоохоронці припинили діяльність псевдореабілітаційних центрів, де людей утримували проти волі та «лікували» за гроші обманутих родичів від алкогольної та наркотичної залежності.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, протиправну діяльність організували четверо громадян України. Вказані особи облаштували на території м. Києва та Київської області приміщення, в яких за грошові кошти громадян утримували їх нарко- та алкозалежних родичів проти їх волі.

Учасники злочинної групи розміщували в інтернеті оголошення про те, що їхня установа надає послуги з лікування та реабілітації залежнених від наркотичних засобів чи алкоголю осіб. Вартість «курсу лікування» становила від 10 до 15 тис. грн у місяць.

Зазначається, що родичі, будучи введеними в оману та бажаючи допомогти залежненим рідним, погоджувались на такі умови. Після оплати певної суми грошових коштів зловмисники приїжджали і шляхом застосування фізичного та психологічного примусу незаконно забирали «пацієнтів» з їх помешкань та відвозили у так звані реабілітаційні центри.

Згідно законодавства України позбавити волі особу, яка у встановленому законом порядку не визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною, можна виключно за її добровільною згодою або на підставі рішення суду. Попри це, «пацієнтів» утримували протягом тривалого часу без їхньої згоди, без жодних правових підстав та без належної допомоги.

У людей відбирали мобільні телефони та всі особисті речі. Зловмисники обмежували будь-які їхні контакти з рідними та забороняли покидати приміщення. Самі ж приміщення були облаштовані решітками, а з вікон зняті віконні ручки, щоб унеможливити будь-які спроби втечі.

За даними правоохоронців, після проведення слідчих дій у так званих «реабілітаційних центрах» 25 осіб звернулися до правоохоронців з заявами про їх незаконне позбавлення волі та утримання проти їх волі протягом тривалого часу. Загалом у закладах перебувало близько п’ятдесяти осіб.

Наразі слідчими затримано 4 організаторів незаконної діяльності. Їм повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно кіберполіція викрила у Києві зловмисника, який привласнив майже 2,4 млн грн на продажі неіснуючих товарів.