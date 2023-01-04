Збройні сили знищили ще 720 окупантів, два ворожих танки і систему ППО

Минулої доби, 3 січня, Збройні сили ліквідували близько 720 росіян і багато військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 108 910 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 038 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 106 (+6) од,

артилерійських систем – 2 039 (+6) од,

РСЗВ – 424 (+0) од,

засоби ППО ‒ 215 (+1) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 270 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 842 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 745 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

Нагадаємо, учора підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області.