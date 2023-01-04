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Збройні сили знищили ще 720 окупантів, два ворожих танки і систему ППО

Втрати ворога уточнюються.

Збройні сили знищили ще 720 окупантів, два ворожих танки і систему ППО
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Минулої доби, 3 січня, Збройні сили ліквідували близько 720 росіян і багато військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 108 910 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 106 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 039 (+6) од,
  • РСЗВ – 424 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 215 (+1) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 270 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 842 (+3),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 745 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

 

Нагадаємо, учора підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області.

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