Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
На острові Великий Потьомкінський встановили прапор України, але говорити про звільнення зарано, – Гуменюк
На острові Великий Потьомкінський встановили прапор України, але говорити про звільнення зарано, – Гуменюк
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
ГоловнаСуспільствоВійна

У тимчасово окупованому Севастополі чутно вибухи

Інформація уточнюється.

У тимчасово окупованому Севастополі чутно вибухи
Вибух в окупованому Криму, ілюстративне фото
Фото: Мілітарний

Зранку 4 грудня у місті Севастополь тимчасово окупованого Криму лунають вибухи.

Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

“В тимчасово окупованому Севастополі мешканці скаржаться на звуки вибухів”, – йдеться у повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко уточнює,що щонайменше двічі спрацювали системи ППО.

Речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на місцеві Telegram-канали додав, що вибухи було чутно в районі “Фруктового (Бельбек) і Солдатського”.

 

Нагадаємо, ввечері 3 січня у російському Ростові-на-Дону та області було чутно вибухи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також