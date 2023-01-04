У тимчасово окупованому Севастополі чутно вибухи

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Вибух в окупованому Криму, ілюстративне фото

Зранку 4 грудня у місті Севастополь тимчасово окупованого Криму лунають вибухи.

Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

“В тимчасово окупованому Севастополі мешканці скаржаться на звуки вибухів”, – йдеться у повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко уточнює,що щонайменше двічі спрацювали системи ППО.

Речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на місцеві Telegram-канали додав, що вибухи було чутно в районі “Фруктового (Бельбек) і Солдатського”.

Нагадаємо, ввечері 3 січня у російському Ростові-на-Дону та області було чутно вибухи.