У середу в Україні буде без опадів

Температура до 8° тепла.

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У середу, 4 січня синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність і без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах та на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 3-8° тепла.

У Київській області вдень 3-8° тепла; у Києві стовпчики термометрів піднімуться до 4-6°.

Нагадаємо, у низці країн Європи температура січня досягла історичного максимуму. Національні рекорди “впали” у восьми країнах, а регіональні – ще в трьох.