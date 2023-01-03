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Гідрометеоцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні до 5 січня

До четверга буде тепло.

Гідрометеоцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні до 5 січня
Фото: Укрзалізниця

3 і 4 січня в Україні утримається тепла без опадів погода. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура вночі 0-8° тепла, вдень плюс 6-12°.

5 січня зміна погоди: у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях вночі мокрий сніг, вдень переважно дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; 

На решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ; в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі від 3° морозу до 4° тепла, вдень 2-8° тепла.

На Закарпатті та півдні країни до плюс 12°; на високогір'ї Карпат значний сніг, хуртовини, температура протягом доби 0-5° морозу.

6 січня вночі в Україні, крім південної частини та більшості західних областей, вдень в Карпатському регіоні та у східній частині опади переважно у вигляді мокрого снігу, на решті території без істотних опадів. 

Температура вночі та вдень 0-6° морозу, на північному сході країни до 10° морозу; у південній частині, більшості східних областей та в Карпатському регіоні вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 1-7° тепла.

Нагадаємо, в перший день 2023 року температура повітря в Києві була як в середині квітня.

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