Гідрометеоцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні до 5 січня

3 і 4 січня в Україні утримається тепла без опадів погода. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура вночі 0-8° тепла, вдень плюс 6-12°.

5 січня зміна погоди: у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях вночі мокрий сніг, вдень переважно дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь;

На решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ; в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі від 3° морозу до 4° тепла, вдень 2-8° тепла.

На Закарпатті та півдні країни до плюс 12°; на високогір'ї Карпат значний сніг, хуртовини, температура протягом доби 0-5° морозу.

6 січня вночі в Україні, крім південної частини та більшості західних областей, вдень в Карпатському регіоні та у східній частині опади переважно у вигляді мокрого снігу, на решті території без істотних опадів.

Температура вночі та вдень 0-6° морозу, на північному сході країни до 10° морозу; у південній частині, більшості східних областей та в Карпатському регіоні вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 1-7° тепла.

Нагадаємо, в перший день 2023 року температура повітря в Києві була як в середині квітня.