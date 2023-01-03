НАСА б’є на сполох через китайські проєкти на Місяці: ми у “космічних перегонах”

Наступні два роки можуть визначити, яка країна отримає перевагу.

США перебувають у космічних перегонах із Китаєм, і країні необхідно “остерігатися”, щоб її суперник не закріпився і не спробував домінувати над місячними ресурсами.

Про це заявив адміністратор Національного агентства США з дослідження космічного простору Білл Нельсон – колишній астронавт та сенатор від Флориди, пише The Guardian.

Він попередив, що Китай може зрештою претендувати на "володіння" районами Місяця, що багаті на ресурси.

Нельсон додав, що конкуренція між США та Китаєм загострюється і наступні два роки можуть визначити, яка країна отримає перевагу.

“Це факт: ми беремо участь у космічних перегонах. І це правда, що нам краще стежити, щоб вони не потрапили кудись на Місяць під виглядом наукових досліджень. І це не виключено, що вони скажуть: “Тримайся, ми тут, це наша територія”, – зазначив Нельсон.

Нельсон назвав китайську агресію щодо островів у Південно-Китайському морі, де Пекін розташував військові бази, як доказ територіальних амбіцій країни. “Якщо ви в цьому сумніваєтеся, подивіться, що вони зробили з островами Спратлі”, – сказав він.

Минулого року космічна програма Китаю запустила навколоземну космічну станцію та організувала кілька місячних орбітальних місій та місій зі збирання зразків.

Третій етап програми створення автономної місячної дослідницької станції поблизу південного полюса Місяця запланований на 2025 рік.

У грудні китайський уряд запропонував своє бачення висадки на Місяць з екіпажем, космічним транспортом, інфраструктурою та управлінням космічним простором.

Китай також оголосив про мету висадити тайконавтів на Місяць до кінця цього десятиліття.

Нагадаємо, восени NASA скасувало повторний запуск місії Artemis1 до Місяця через витік палива.