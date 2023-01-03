Після перемоги Україна має перейти до контрактної армії, - Шмигаль

За його словами, українська армія на полі бою переходить до стандартів НАТО.

Після перемоги Україна має перейти до сильної контрактної армії та водночас надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 3 січня, інформує LB.ua.

«Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе», — сказав він.

За його словами, українська армія безпосередньо на полі бою переходить до стандартів НАТО, використовуючи натівські принципи стратегічного планування, освіти, підготовки персоналу та підрозділів, ведення війни. Завдяки цьому ЗСУ не лише стримують ворога, але й звільняють захоплені ним території.

«У липні у Вільнюсі відбудеться черговий саміт НАТО. Готуємося до нього вже зараз. Прагнемо закріпити місце України в системі трансатлантичної безпеки», — додав глава уряду.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наступна хвиля мобілізації в Україні залежатиме від ситуації на фронті.