ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
ГоловнаСуспільствоВійна

Після перемоги Україна має перейти до контрактної армії, - Шмигаль

За його словами, українська армія на полі бою переходить до стандартів НАТО.

Після перемоги Україна має перейти до контрактної армії, - Шмигаль
Фото: Надано пресслужбою

Після перемоги Україна має перейти до сильної контрактної армії та водночас надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 3 січня, інформує LB.ua.

«Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе», — сказав він.

За його словами, українська армія безпосередньо на полі бою переходить до стандартів НАТО, використовуючи натівські принципи стратегічного планування, освіти, підготовки персоналу та підрозділів, ведення війни. Завдяки цьому ЗСУ не лише стримують ворога, але й звільняють захоплені ним території.

«У липні у Вільнюсі відбудеться черговий саміт НАТО. Готуємося до нього вже зараз. Прагнемо закріпити місце України в системі трансатлантичної безпеки», — додав глава уряду.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наступна хвиля мобілізації в Україні залежатиме від ситуації на фронті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також