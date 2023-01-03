Окупанти повідомили про крадіжку сотень тисяч тонн зерна у Запорізькій області

Російські гауляйтери купляли зерно у фермерів за безцінь.

За інформацією окупаційної адміністрації Запорізької області, у 2022 році було реалізовано 300 тис. тонн зернових, олійних та зернобобових культур.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

“Гауляйтери заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції у регіоні створено 10 філій ДП “Государствєнний зєрновой оператор”, яке й потім перепродало зерно”, - повідомили в Центрі.

В організації зауважили, що ця окупаційна структура - звичайна прокладка, якій за безцінь мали віддавати зерно фермери на тимчасово окупованих територіях. Інакше окупанти просто “націоналізовували” зерно.

Потім ця прокладка передавала зерно іншим дотичним до окупантів структурам, котрі перепродавали його за ринковими цінами.

“Тобто, за фактом росіяни вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали собі гауляйтери та ставленики Кремля в регіоні”, - підсумували в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомляло, що Росія вкрала в Україні пшениці приблизно на $1 млрд. Згідно з дослідженням та даними супутникових знімків NASA Harvest, на тимчасово окупованих територіях України було зібрано майже 6 млн тонн пшениці.