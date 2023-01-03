Агенти Путіна у Німеччині працюють над тим, щоб налаштувати Берлін проти України, – Reuters

Видання ідентифікувало учасників проросійських протестів, які проходили у Кельні у вересні 2022 року.

Дехто у Німеччині вимагає зміни курсу щодо України. Ключові учасники проросійських акцій у ФРН або пов'язані з Росією, або дотримуються ультраправих поглядів.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

У вересні минулого року на площі Кельна зібралося близько 2 000 протестувальників. Вони закликати уряд Німеччини порвати із західною коаліцією, яка підтримує Україну, і укласти мир з Росією.

“Ми повинні перестати бути васалами американців”, – заявив правий німецький політик Маркус Байзіхт з імпровізованої сцени на кузові вантажівки. Натовп аплодував і розмахував російськими та німецькими прапорами.

Збоку сцени, закритий брезентом від натовпу, стояв худий чоловік у камуфляжних штанях. За кілька метрів на сторожі стояв кремезний чоловік у темних окулярах. Організатори мітингу відмовилися відповідати на питання, коли до них підійшов репортер Reuters. Один із протестувальників намагався переконати поліцейського заарештувати журналіста як українського шпигуна.

Фото: Reuters Ультраправий німецький політик Маркус Байзіхт

Мітинг був лише одним із багатьох випадків, і в Інтернеті, і на вулицях, коли люди вимагали, щоб Берлін переглянув свою підтримку України. Це питання торкається глибоких зв’язків між Німеччиною та Росією, коли кілька мільйонів російськомовних мешкають у Німеччині, спадщини радянських зв’язків із комуністичною Східною Німеччиною та десятиліть залежності Німеччини від російського газу.

Видання ідентифікувало людей, які активно брали участь у публічних акціях у Німеччині та закликали до "укладання миру" з Росією.

Один з них – Макс Шлунд, у минулому Ростислав Теслюк. Він – колишній російський офіцер Військово-повітряних сил. Ім'я змінив 10 років тому після переїзду до Німеччини. Останніми місяцями він їздив на окуповану РФ територію сходу України. Нещодавно російська урядова агенція Россотрудничество, яка перебуває під санкціями ЄС за управління мережею "агентів впливу", оплатила Шлунду квиток на літак до Москви на конференцію, на якій основним доповідачем був російський президент Володимир Путін.

На прохання Reuters прокоментувати цю інформацію Шлунд відповів: "Відвали! Слава Росії!"

Ще одна пропагандистка, яка разом зі Шлундом була організатором проросійської акції у Кельні у вересні минулого року – уродженка України Олена Колбаснікова. Вона стала популярною у проросійських колах після того, як заявила, що "через русофобію" її звільнили з клініки, де вона працювала медсестрою.

Влітку Шлунд і Колбаснікова розіслали повідомлення в Telegram з запрошенням "однодумців" на "день музики, їжі та спорту" у Дюссельдорфі. Місце проведення було прикрашене прапорами чеченського лідера Рамзана Кадирова. Пізніше пропагандистам у Telegram висловив подяку один з чеченських міністрів Ахмед Дудаєв.

Також вони їздили на тимчасово окуповані території Донбасу, де роздавали "гумдопомогу". Сюжет про їхню поїздку було показано на прокремлівському пропагандистському каналі Царьград. Колбаснікову також запрошували на конференцію за участю Путіна до Москви, дорогу їй також сплатило Россотрудничество. Однак вона сказала, що вони зі Шлундом запізнилися на рейс.

Ще один проросійський пропагандист у Німеччині – Андрій Харківський, який є членом прокремлівського Союзу воїнів-козаків Росії та зарубіжжя, що підтримує війну проти України.

Також на проросійських заходах помічений російсько-німецький бізнесмен Олег Єрьоменко, який стверджував, що українську молодь вчать ненавидіти Росію. Серед клієнтів будівельної компанії Єрьоменко – Російська православна церква в Берліні. Він входить до правління організації "Десант", що складається з колишніх російських військовослужбовців. 2020 року Єрьоменко був серед невеликої групи людей, нагороджених за заслуги перед Росією послом країни в Німеччині.

Також Єрьоменко знайомий з російським терористом та військовим злочинцем Ігорем Гіркіним (Стрілковим). Він підтвердив Reuters, що працював на російську військову розвідку ГРУ.