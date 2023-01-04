1 січня поліція отримала понад 80 повідомлень про використання піротехніки

Також правоохоронці зафіксували більш ніж сотню випадків порушення правил комендантської години.

За 1 січня правоохоронці зафіксували понад 80 повідомлень про використання піротехнічних засобів.

Про це повідомила під час брифінгу речниця Національної поліції України Мар’яна Рева.

За її словами, всі повідомлення перевірили. З'ясувалося, що деякі з них дублюються, були також випадки, коли звернення не підтвердилися. Також встановили факти порушення норм законодавства.

"Слідчі столичної поліції розпочали два кримінальні провадження щодо хуліганства, зокрема за запуск піротехнічних засобів. У Дарницькому районі Києва у нас є затримана особа, найближчим часом їй вже буде повідомлено про підозру. Також аналогічний факт зареєстровано на столичній Оболоні. Ще одне порушення було зафіксовано у місті Вінниці, порушника затримано",- сказала Рева.

Вона додала, що поліцейські склали близько 10 адміністративних протоколів за порушення правил щодо використання піротехнічних засобів:

Також речниця МВС зазначила, що у новорічну ніч поліція зафіксувала понад 100 випадків порушення правил комендантської години, переважну більшість - 60 - виявлено у столиці.

Загалом за перше січня Нацпол отримав понад 29 тисяч повідомлень про злочини та події.

Нагадаємо, поліція Києва затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі. Попри неодноразові попередження правоохоронців, житель знехтував забороною.

Затримали також чоловіка, який запускав феєрверки, у Вінниці. Його дії кваліфікували як хуліганство.