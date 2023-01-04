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На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм росіян і захопили їхні позиції

Знищили майже десяток окупантів, а поранили близько 20.

На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм росіян і захопили їхні позиції
Фото: ДПСУ

На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм та захопили позиції російських окупантів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Прикриваючись артилерію, рашисти спробували захопити одну з передових позицій українських захисників. 

"Артналіт прикордонники перечекали в укриттях, а при наближенні піхоти противника відкрили вогонь. Спроба штурму провалилася, ворог зазнав втрат та почав тікати. Охоронці кордону з воїнами ЗСУ контратакували та зайняли позиції ворога", - повідомили в ДПСУ.

Під час бою 9 окупантів було знищено, ще близько 20 - поранено. 

Фото: ДПСУ

У ДПСУ додали, що наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку за добу росіяни завдали 238 ударів різними системами вогню.

У середу, 4 січня, рашисти обстріляли Бахмут з артилерії, внаслідок чого від уламків снаряда загинуло дві жінки.

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