Знищили майже десяток окупантів, а поранили близько 20.

На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм та захопили позиції російських окупантів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Прикриваючись артилерію, рашисти спробували захопити одну з передових позицій українських захисників.

"Артналіт прикордонники перечекали в укриттях, а при наближенні піхоти противника відкрили вогонь. Спроба штурму провалилася, ворог зазнав втрат та почав тікати. Охоронці кордону з воїнами ЗСУ контратакували та зайняли позиції ворога", - повідомили в ДПСУ.

Під час бою 9 окупантів було знищено, ще близько 20 - поранено.

Фото: ДПСУ

У ДПСУ додали, що наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку за добу росіяни завдали 238 ударів різними системами вогню.

У середу, 4 січня, рашисти обстріляли Бахмут з артилерії, внаслідок чого від уламків снаряда загинуло дві жінки.