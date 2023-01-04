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У Дніпрі демонтували пам'ятник “Танку”

У Дніпрі 4 січня демонтували пам’ятник Юхимові Пушкіну, Герою Радянського Союзу, відомий як «Танк» – знаковий пам’ятник радянської доби.

У Дніпрі демонтували пам'ятник “Танку”
Фото: “Радіо Свобода”

У Дніпрі 4 січня демонтували пам’ятник Юхимові Пушкіну, Герою Радянського Союзу, відомий як «Танк» – знаковий пам’ятник радянської доби.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”

За інформацією управління з питань охорони культурної спадщини міської ради, пам’ятник не має історичної й художньої цінності. Танк не оригінальний, це – післявоєнна модель.

Зазначається, що раніше в Дніпрі вирішили перенести пам’ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та ще кільком російським і радянським діячам. Загалом йдеться про перенесення восьми пам’ятників: Олександру Пушкіну, революціонеру Андрію Булигіну, Максиму Горькому, Михайлу Ломоносову, Валерію Чкалову, Олександру Матросову, Юхиму Пушкіну (герою Радянського Союзу) та Володі Дубініну.

Нагадаємо, у Тернопільській області демонтували 17 об'єктів з початку повномасштабного вторгнення РФ, з яких 3 танки Т-34, пам'ятники Пушкіну, Горькому, Чалдаєву. Крім того, видозмінено 9 пам'ятників радянським воїнам. 

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