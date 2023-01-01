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У Києві затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти

Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

У Києві затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти
Фото: Поліція Києва

Поліція Києва затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі. Попри неодноразові попередження правоохоронців, місцевий мешканець знехтував забороною використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє департамент комунікацій поліції Києва.

"Близько опівночі до столичної поліції надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти. Відповідне відео із феєрверками поширилось також у багатьох телеграм-каналах. Правоохоронці зареєстрували звернення та негайно розпочали пошуки причетних осіб", - йдеться у повідомленні.

В результаті поліцейські встановили, що феєрверки запускались у житловому дворі на вулиці Костянтинівській. З місця події слідчі вилучили використану пускову установку. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці за підтримки бійців полку № 1 встановили ймовірного підозрюваного та провели у його квартирі обшук.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили кришку від використаного феєрверку. 47-річного киянина затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські Подільського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у Вінниці доставили до підрозділу поліції чоловіка, який близько 00:30 у новорічну ніч запускав феєрверки.

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