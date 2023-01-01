Росіяни можуть завдати удару безпілотниками, поки готують новий ракетний обстріл, – речниця сил оборони Півдня

Росія може атакувати Україну безпілотниками, поки готується до нового ракетного удару.

Про це повідомила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону.

"Кораблів зараз у Чорному морі поменшало суттєво – їх залишилося всього пʼять, і ракетоносії в пунктах базування. На бойовому чергуванні їх немає. Але ж ми памʼятаємо, що перед цим вони відпрацювали, дуже багато "Калібрів" використали, тому потребують час на переспорядження", – зазначила вона.

Гуменюк нагадала, що не тільки святкові дні для ворога є значущимі. Росіяни намагаються атакувати нас постійно.

"Зараз, готуючись до цього, цілком ймовірно, будуть використовувати ще дронові атаки, а тим часом підтягувати ракетоносії", – зазначила вона.

За її словами, також росіяни готові до використання ще тієї партії дронів, яку вони отримали від Ірану.

Зараз вони намагаються максимально тероризувати прилеглі до лінії фронту райони, зокрема Запорізької і Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, 31 грудня російська армія вчинила масовану ракетну атаку на Україну. Пошкодження зафіксовані в різних областях, у Києві ворожі снаряди влучили в готель. Уночі 1 січня окупанти влаштували обстріл безпілотниками, але всі 32 апарати були збиті.