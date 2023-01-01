Росіяни вбили ще одного херсонця, поранили трьох мешканців області (оновлено)

Протягом 31 грудня російська армія 40 разів обстріляла територію Херсонської області. По облцентру били 18 разів.

Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, ракетних систем залпового вогню та мінометів. Про це повідомили в Телеграм Херсонської ОВА.

Снаряди влучили в обʼєкт критичної інфраструктури і житлові будинки.

"Минулої доби через російські обстріли поранення дістали 3 людини", – йдеться у повідомленні.

Серед них – двоє дітей. 13-річний хлопчик у тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості.

Оновлення 12:17. У Херсоні одна людина загинула, одна була поранена. У Херсонській обласні лікарні вибито понад 700 вікон.

Нагадаємо, сили оборони України продовжують боротьбу з ворогом. За минулу добу захисники ліквідували 760 окупантів.