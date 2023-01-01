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У Вінниці затримали чоловіка, який запускав феєрверки

Дії правопорушника кваліфіковані як хуліганство.

У Вінниці затримали чоловіка, який запускав феєрверки
Фото: Нацполіція

У Вінниці доставили до підрозділу поліції чоловіка, який близько 00:30 у новорічну ніч запускав феєрверки.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області.

"Близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення про порушення заборони на використання салютів. Як розповів керівник відділу поліції № 1 Вінницького райуправління Юрій Голуб, особу, причетну до правопорушення, поліцейські встановили за допомогою свідків події. Ним виявився 45-річний вінничанин".

Чоловіка доставили у відділ для з'ясування всіх обставин, повідомили в поліції.

Зазначається, що дії правопорушника кваліфіковані за ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років.

Раніше українські правоохоронці закликали громадян бути відповідальними і не використовувати піротехнічні вироби в період новорічних свят. В більшості регіонів України обласні військові адміністрації прийняли рішення про заборону використання піротехнічних засобів.

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