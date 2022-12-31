Хмельниччину атакували російські дрони, є поранені, - ОП (оновлення)
Хмельниччину атакували російські дрони, є поранені, - ОП (оновлення)
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Росіяни випустили ракету по військовому містечку на Чернігівщині
Росіяни випустили ракету по військовому містечку на Чернігівщині
Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба
Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
Вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий, - Кличко (оновлено)
Вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий, - Кличко (оновлено)
140 українських військових повернулись з російського полону
140 українських військових повернулись з російського полону
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський привітав українців з роком перемоги: є лише одне бажання

“І воно втілиться не дивом, а нашою працею".

Зеленський привітав українців з роком перемоги: є лише одне бажання

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з прийдешнім 2023 роком – роком перемоги.

“Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є. Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи. Бажати віри та надії? Обидві вже давно – в ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі. Бажати світла? Воно – в кожному з нас, навіть коли немає електрики.Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато”, – сказав очільник України.

Зеленський підкреслив, що сьогодні в українців є лише одне бажання.

“І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьбою. Взаємодопомогою. Людяністю. З Новим роком! Роком нашої перемоги”, – сказав він.

Нагадаємо, Зеленський анонсував посилення української протиповітряної оборони у 2023 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також