Також анонсував роботу над убезпеченням від обстрілів генерації та постачанням електрики.

Президент Володимир Зеленський анонсував посилення української протиповітряної оборони у 2023 році.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Президента.

"Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону – ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою. Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всього континенту", - сказав Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Також глава держави повідомив, що після ставки відбулася окрема нарада, присвячена стану електроенергетики.

"У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов’язково. Це одне з найголовніших завдань на наступний рік, і я не сумніваюся, що ми його виконаємо", - підкреслив Президент.

Також Зеленський повідомив, що з дипломатами готують у січні-лютому заходи для посилення України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у п'ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого були заслухані доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та можливих дій ворога в найближчій перспективі.

Також глава держави провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Обговорили продовження оборонної підтримки України.