Росія завдала цієї доби 16 авіаударів, із них 15 - по цивільній інфраструктурі, - Генштаб

Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких - по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у Facebook.

Рашисти застосували вісім "шахедів", усіх їх вдалося збити. Також окупанти здійснили 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів населених пунктів загинули цивільні.

У Генштабі додали, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках та намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Станом на 18.00 30 грудня ситуація на фронті така:

на Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця - Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині;

, , та напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця - Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині; на Куп’янському було зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині;

було зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині; на Лиманському ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині;

ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині; на Бахмутському від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області;

від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині;

під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині; на Новопавлівському рашисти здійснили обстріли по Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області;

рашисти здійснили обстріли по Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області; на Запорізькому вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині;

вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині; на Херсонському від обстрілів з реактивних систем залпового вогню постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона.

Нагадаємо, вночі 30 грудня російські військові атакували територію України безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136. Всього було випущено 16 “шахедів”, які атакували з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра.

Також російські військові обстріляли місто Семенівка у Чернігівській області. Одна людина загинула.