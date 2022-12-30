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Росія тримає в Чорному морі один носій із вісьмома "Калібрами", - ВМС ЗСУ

На бойове чергування ворог вивів 10 кораблів.

Росія тримає в Чорному морі один носій із вісьмома "Калібрами", - ВМС ЗСУ
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Південь"

Росія вивела на бойове чергування в Чорне море 10 кораблів, зокрема, - один ракетоносій із вісьмома "Калібрами" на борту.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

"Станом на сьогодні на 11:00 ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп становить – вісім ракет", – ідеться в повідомленні.

В Азовському морі, за даними ВМС, знаходиться один російський корабель.

У Середземному морі - дев'ять кораблів ворога, зокрема п'ять носіїв "Калібрів" із 72 ракетами.

Нагадаємо, під час вчорашньої масованої ракетної атаки Росії було знищено 58 з 70 крилатих ракет. Ворог атакував Україну ракетами Х-22, Х-32, С-300 та дронами Shahed-131/136. Ракети були випущені з території Ростовської області, Каспійського і Чорного морів.

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