Сьогодні ворог атакував Україну ракетами Х-22, Х-32, С-300 та дронами Shahed-131/136

Ракети були випущені з території Ростовської області, Каспійського і Чорного морів.

Сили протиповітряної оборони знищили під час сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу 11 баражуючих боєприпасів Shahed-131/136.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що 29 грудня близько 7:00 ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами “Калібр” із кораблів у Чорному морі.

Крім того, здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст.

Нагадаємо, за попередніми даними, окупаційні війська застосували 69 ракет. Силами і засобами Повітряних сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 54 ворожі крилаті ракети.