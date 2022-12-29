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​Експрацівницям податкової служби Херсонщини повідомили про підозри у державній зраді

Зловмисниці сприяли впровадженню на території області російської системи оподаткування.

Двом колишнім працівницям податкової служби на Херсонщині заочно повідомили про підозру в державній зраді.

Як розповіли в пресслужбі Херсонської обласної прокуратури, зловмисниці під час російської окупації області пішли на співпрацю з ворогом.

"Маючи досвід та знання у податковій сфері, підозрювані зайняли керівні посади в окупаційному органі — так званому "Податкова служба Херсонської області". На псевдопосадах підозрювані сприяли впровадженню на території області російської системи оподаткування, встановленню розміру обов’язкових платежів з мешканців тимчасово окупованих територій. Також вони забезпечували нарахування та встановлення розміру заробітної плати працівникам псевдооргану у російських рублях", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно ДБР повідомило про підозру двом інспекторам ДУ "Херсонський слідчий ізолятор", які під час тимчасової окупації Херсону працювали на російських загарбників.

Директор Палацу культури у Боровій на Харківщині під час окупації складав списки української літератури для знищення. Зловмиснику теж оголосили підозру в колабораційній діяльності.

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