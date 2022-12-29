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На деокупованих територіях України поліцейські виявили 1 116 тіл загиблих мирних жителів

Серед них – 31 тіло дитини. 

На деокупованих територіях України поліцейські виявили 1 116 тіл загиблих мирних жителів
Фото: Харківська обласна прокуратура

Від початку деокупаційних заходів в Миколаївській, Донецькій, Херсонській і Харківській областях поліцейські виявили 1 116 тіл загиблих мирних жителів.

Під час брифінгу в Military Media Center про це повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв.

“З початку деокупаційних заходів у Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях виявлено тіла 1 116 цивільних осіб, з них 31 тіло дитини. За вчорашній день у Херсонській області виявлено тіла трьох осіб”, – поінформував Сергєєв.

В деокупованих районах слідчі задокументували 5 398 воєнних злочинів. Загалом від початку повномасштабної війни поліція відкрила понад 53 700 кримінальних проваджень за фактами скоєння російськими військовими та їхніми пособниками кримінальних правопорушень.

 

Найбільше проваджень (42 тисячі) було розпочато за статтею 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни). За статтею 110 ККУ (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) відкрито понад 9 000 справ.

Нагадаємо, ООН зафіксувала загибель майже 7 тисяч цивільних українців. Серед них 429 дітей.

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