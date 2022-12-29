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Унаслідок обстрілу Харківської області загинули двоє людей (оновлено)

Удари були націлені на обʼєкти інфраструктури. 

Унаслідок обстрілу Харківської області загинули двоє людей (оновлено)
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: ОПУ

Унаслідок ракетних ударів по Харківській області загинули двоє людей. Спершу було відомо про загибель одного 50-річного чоловіка і поранення ще двох. 

На жаль, один із поранених помер у машині швидкої допомоги, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм. 

"В області зафіксовані прильоти ворожих ракет. Всі були націлена на об’єкти нашої критичної інфраструктури", – зазначив він. 

Сьогодні російська армія декілька разів відкривала вогонь по різних районах Харкова і області. У облцентрі виникли перебої з постачанням електроенергії. 

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