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Болгарія направить в Україну спецкомісію з оцінки руйнувань та захисту культурної спадщини, - Ткаченко

Болгарія допомагає Україні у збереженні культурної спадщини.

Болгарія направить в Україну спецкомісію з оцінки руйнувань та захисту культурної спадщини, - Ткаченко
Олександр Ткаченко
Фото: Макс Требухов

Болгарія скерує в Україну спеціальну комісію з оцінки руйнувань внаслідок агресії РФ та захисту культурної спадщини.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"З міністром культури Болгарії Велиславом Мінековим мали бесіду про посилення культурного співробітництва між нашими країнами. Домовились про направлення спеціальної комісії з Болгарії по оцінці руйнувань та захисту культурної спадщини в Україну, в складі якої, поміж спеціалістів з великим досвідом, буде і сам міністр", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що Болгарія допомагає Україні у збереженні культурної спадщини, зокрема надала пакувальні матеріали для транспортування предметів мистецтва.

Також сторони обговорили, як можна запобігти міжнародному трафіку вкрадених росіянами в Україні предметів мистецтва.

Крім того, мова йшла про надання генераторів закладам для зими та допомогу митцям, що знаходяться в Україні, про промоцію української культури в Болгарії та встановлення тісних стосунків між культурними інституціями двох країн. 

Нагадаємо, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що в міністерстві розчаровані рішенням трудового колективу Національної музичної академії поки залишити в назві закладу ім'я Чайковського.

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