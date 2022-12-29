​З понеділка ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної, – Генштаб

Протягом тижня Збройні сили просунулися на 2,5 км в бік Кремінної Луганської області.

Про це повідомив на брифінгу у Military Media Center начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Наші воїни продовжують наступальні дії в районі Кремінної Луганської області. Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 км у напрямку зазначеного населеного пункту", – розповів він.

На Херсонському та Запорізькому напрямках ситуація стабільна та контрольована, без особливих змін.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 грудня орієнтовно склали 104 560 осіб. За добу сили оборони ліквідували близько 790 осіб.