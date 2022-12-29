Ракетна атака завдала певних пошкоджень об‘єктам електрогенерації, - Галущенко

Складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.

Ракетна атака росіян 29 грудня завдала певних пошкоджень об‘єктам електрогенерації в Україні.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Сьогодні ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Дякуємо ППО за відмінну роботу! На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж”, - написав Галущенко.

За його даними, станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.

Він зазначив, що відбуватимуться аварійні відключення світла. При цьому енергетики вже відновлюють енергопостачання.

Нагадаємо, під час ранкової атаки Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети. Влучання зафіксовані в Харкові, вибухи лунали в Львові – там без світла 90% споживачів У Києві працювала ППО, також було чути вибухи. 40% киян – без електроенергії.