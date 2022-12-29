ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
ГоловнаСуспільствоВійна

Ракетна атака завдала певних пошкоджень об‘єктам електрогенерації, - Галущенко

Складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.

Ракетна атака завдала певних пошкоджень об‘єктам електрогенерації, - Галущенко
Фото: EPA/UPG

Ракетна атака росіян 29 грудня завдала певних пошкоджень об‘єктам електрогенерації в Україні. 

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко

“Сьогодні ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Дякуємо ППО за відмінну роботу! На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж”, - написав Галущенко. 

За його даними, станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах. 

Він зазначив, що відбуватимуться аварійні відключення світла. При цьому енергетики вже відновлюють енергопостачання.

Нагадаємо, під час ранкової атаки Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети. Влучання зафіксовані в Харкові, вибухи лунали в Львові – там без світла 90% споживачів У Києві працювала ППО, також було чути вибухи. 40% киян – без електроенергії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також