Вранці РФ випустила 69 ракет, щонайменше 54 збили, – Залужний

Крім крилатих ракет, били з ЗРК.

Під час ранкової атаки Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.

Такі попередні дані озвучив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Телеграм.

"Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни", – зазначив він.

Нагадаємо, влучання зафіксовані в Харкові, вибухи лунали в Львові – там без світла 90% споживачів У Києві працювала ППО, також було чути вибухи. 40% киян – без електроенергії.