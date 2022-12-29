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Вранці РФ випустила 69 ракет, щонайменше 54 збили, – Залужний

Крім крилатих ракет, били з ЗРК. 

Вранці РФ випустила 69 ракет, щонайменше 54 збили, – Залужний
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Під час ранкової атаки Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети. 

Такі попередні дані озвучив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Телеграм

"Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни", – зазначив він.

Нагадаємо, влучання зафіксовані в Харкові, вибухи лунали в Львові – там без світла 90% споживачів У Києві працювала ППО, також було чути вибухи. 40% киян – без електроенергії. 

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