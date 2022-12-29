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Ракетна атака: на Сумщині екстрено відключили електрику та водопостачання

Водопостачання буде відновлено з появою електроенергії.

Ракетна атака: на Сумщині екстрено відключили електрику та водопостачання
Фото: tvoemisto.tv

На Сумщині екстрено відключили електрику та водопостачання через ракетну атаку росіян. 

Про це повідомляє КП "Міськводоканал" міста Суми.

“По Сумській області відбулося екстрене відключення електроенергії у зв'язку з імовірністю ракетних обстрілів”, йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що наразі всі об'єкти підприємства знеструмлені, подача води припинена. Водопостачання буде відновлено з появою електроенергії.

Нагадаємо, уранці 29 грудня сили оборони України збили ворожу ракету над Сумською областю. Пізніше була збита ще одна ракета. 

Слідом за ракетами російськи терористи запустили по Україні хвилю іранських дронів

Вранці 29 грудня у Києві уламки збитої російської ракети пошкодили приватну будівлю та авто в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі. 

ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях теж спрацювала ППО. По Харкову завдано ударів. Ворожі сили почали масовану ракетну атаку після ударів безпілотниками уночі. Задіяні літаки та кораблі-ракетоносці. 

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