Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові - серія вибухів. Є прильоти в області (оновлено)

Під ударом — критична інфраструктура.

У Харкові - серія вибухів. Є прильоти в області (оновлено)
Фото: скрін

Внаслідок масованої ракетної атаки на Україну з ранку 29 грудня в Харкові пролунало кілька вибухів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, влучання зафіксовані у Немишлянському районі.

"Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти по Немишлянському  району. За якими об'єктами били та чи є постраждалі - інформація поки що уточнюється", - зазначив Терехов.

Оновлення 10:10. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про чотири прильоти в області.

"Попередньо, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах", - зазначив він.

За словами, очільника ОВА, під прицілом — критична інфраструктура.

На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях. В Києві пролунало кілька вибухів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також