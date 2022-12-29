У Харкові - серія вибухів. Є прильоти в області (оновлено)

Внаслідок масованої ракетної атаки на Україну з ранку 29 грудня в Харкові пролунало кілька вибухів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, влучання зафіксовані у Немишлянському районі.

"Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти по Немишлянському району. За якими об'єктами били та чи є постраждалі - інформація поки що уточнюється", - зазначив Терехов.

Оновлення 10:10. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про чотири прильоти в області.

"Попередньо, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах", - зазначив він.

За словами, очільника ОВА, під прицілом — критична інфраструктура.

На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях. В Києві пролунало кілька вибухів.