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Через обстріли 5 поїздів прямують із затримкою, - “Укрзалізниця”

Це пов’язано із точковим знеструмленням інфраструктури.

Через обстріли 5 поїздів прямують із затримкою, - “Укрзалізниця”
Фото: Укрзалізниця

Через атаки росіян частково знеструмлено залізничну інфраструктуру, через що кілька поїздів рухаються із затримкою.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

“Внаслідок точкового знеструмлення інфраструктури 5 поїздів “Укрзалізниці” з-поміж 77 прямують із затримкою понад 30 хвилин”, - йдеться у повідомленні.

№7/8 Одеса-Головна — Харків +2:37№1/2 Харків — Івано-Франківськ +1:07№129/130 Кременчук — Ворохта +0:39№149/150 Полтава-Південна — Чернівці +0:39№65/66 Умань — Харків +0:37

Київська кільцева електричка — за розкладом.

Зазначається, що усі "Фортеці незламності" на вокзалах мають резервне живлення та захищають людей. Посадка та висадка на поїзди триває через підземні переходи, де це можливо. В разі запізнення через тривогу на свій поїзд, можна з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку.

Також повідомляється, що поїзд 38 Запоріжжя-Київ прибув на 20 хвилин пізніше, бо затримався на дільниці Славгород-Синельниково: посеред колії лежали уламки збитого «Шахеда». 

Вранці 29 грудня в столиці пролунали декілька вибухів. Уламки російської ракети впали на будівлю та авто в Дарницькому районі, інформація про жертв уточнюється.

Масовану ракетну атаку ворог здійснює і по інших регіонах. 

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