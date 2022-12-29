В Кривому Розі превентивно відключили електроенергію, - Вілкул

Через високу ймовірність ракетних ударів у Кривому Розі превентивно відключили електрику.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Велика можливість ракетного удару. Енергетики превентивно вимкнули електроенергію. Уся критична інфраструктура переводиться на генератори", - написав він.

Зазначається, що в райони, де не вистачає тиску води, скерували водовози.

Вони будуть розташовані за такими адресами:

Всебратське-2, магазин "Делві"

В/м №35, буд. 6а (Пошта)

Вул. Алмазна, магазин АТБ

Пл. Визволення, "Сільпо"

Змичка, ринок.

Нагадаємо, ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях. В Києві пролунало кілька вибухів.