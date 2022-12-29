В Кривому Розі превентивно відключили електроенергію, - Вілкул

Через високу ймовірність ракетних ударів у Кривому Розі превентивно відключили електрику.
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Велика можливість ракетного удару. Енергетики превентивно вимкнули електроенергію. Уся критична інфраструктура переводиться на генератори", - написав він.
Зазначається, що в райони, де не вистачає тиску води, скерували водовози.
Вони будуть розташовані за такими адресами:
- Всебратське-2, магазин "Делві"
- В/м №35, буд. 6а (Пошта)
- Вул. Алмазна, магазин АТБ
- Пл. Визволення, "Сільпо"
- Змичка, ринок.
Нагадаємо, ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях. В Києві пролунало кілька вибухів.