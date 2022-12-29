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В Кривому Розі превентивно відключили електроенергію, - Вілкул

Уся критична інфраструктура переводиться на генератори.

В Кривому Розі превентивно відключили електроенергію, - Вілкул
Фото: Пресслужба Чернігівської ОВА

Через високу ймовірність ракетних ударів у Кривому Розі превентивно відключили електрику.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Велика можливість ракетного удару. Енергетики превентивно вимкнули електроенергію. Уся критична інфраструктура переводиться на генератори", - написав він. 

Зазначається, що в райони, де не вистачає тиску води, скерували водовози.

Вони будуть розташовані за такими адресами:

  • Всебратське-2, магазин "Делві"
  • В/м №35, буд. 6а (Пошта)
  • Вул. Алмазна, магазин АТБ
  • Пл. Визволення, "Сільпо"
  • Змичка, ринок. 

Нагадаємо, ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях. В Києві пролунало кілька вибухів.

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