Буданов зараз не бачить ознак підготовки нового наступу на Київ із Білорусі

Він вважає, що білоруське суспільство не підтримає будь-яку подальшу участь у війні.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зараз не бачить ознак підготовки нового наступу ворога на Київ з території Білорусі.

Буданов відкинув дії Росії в Білорусі, включно з переміщенням тисяч військ, як спроби змусити Україну відволікти війська з полів битв на півдні та сході на північ. Про це він розповів у інтервʼю BBC.

Нещодавно, за його словами, потяг із російськими солдатами зупинився поблизу білорусько-українського кордону та повернувся через кілька годин з усіма на борту.

"Вони робили це відкрито вдень, щоб усі це бачили, навіть якщо [ми] цього не хотіли", – сказав він, додавши, що не бачить реальної, безпосередньої загрози з боку військ у Білорусі. "Поки я не бачу жодних ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів з Білорусі".

Білорусь використовувалася російськими військами як плацдарм для атак, але Буданов вважає, що білоруське суспільство не підтримає будь-яку подальшу участь у війні, а аналітики сумніваються в рівні готовності її 48-тисячної армії.

"Тому президент Лукашенко вживає всіх заходів, щоб не допустити катастрофи для своєї країни", – сказав він.

Нагадаємо, Буданов у грудні вже говорив, що наразі немає розвідданих про неминучу загрозу вторгнення з Білорусі, хоча повністю таку можливість виключати не можна. Росія за допомогою активності у Білорусі намагається переконати Україну тримати війська на півночі. Наприклад, РФ влаштовує "каруселі" – возить солдатів потягом у бік українського кордону, а потім відвозить їх назад.