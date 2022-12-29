Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
ГоловнаСуспільствоВійна

Бойовика "ДНР" з угруповання "Мотороли" засудили на 12 років ув'язнення

під позивним "Одеса" брав участь у бойових діях в районі населених пунктів Міусинськ, Малинівка та Миколаївка, що на Донеччині.

Бойовика "ДНР" з угруповання "Мотороли" засудили на 12 років ув'язнення
Фото: facebook.com/ssu.cherkasy

За матеріалами Служби безпеки до 12 років ув'язнення засуджено бойовика "ДНР", який воював під командуванням терориста "Мотороли".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, бойовиком є мешканець Жашківщини, який ще у 2014 році приєднався до терористичної організації "ДНР". Там він під позивним "Одеса" брав участь у бойових діях в районі населених пунктів Міусинськ, Малинівка та Миколаївка, що на Донеччині.

Пізніше він очолював так званий навчальний центр з проведення спеціальної бойової підготовки бойовиків "ДНР", де особисто проводив навчання із тактики стрільб. Також, був призначений на керівну посаду у терористичному підрозділі "Кальміус", який входить до складу так званого "міноборони ДНР".. Наразі, він є керівником "спортивного клубу армії", де займається військовим вишколом бойовиків, які беруть участь у військовому протистоянні силам ЗСУ.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині, засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупаній території.

Нагадаємо, раніше в Україні до 15 років засуджено депутата Держдуми РФ, який співав пісню про "сарматушкі".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також