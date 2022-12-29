Бойовика "ДНР" з угруповання "Мотороли" засудили на 12 років ув'язнення

під позивним "Одеса" брав участь у бойових діях в районі населених пунктів Міусинськ, Малинівка та Миколаївка, що на Донеччині.

За матеріалами Служби безпеки до 12 років ув'язнення засуджено бойовика "ДНР", який воював під командуванням терориста "Мотороли".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, бойовиком є мешканець Жашківщини, який ще у 2014 році приєднався до терористичної організації "ДНР". Там він під позивним "Одеса" брав участь у бойових діях в районі населених пунктів Міусинськ, Малинівка та Миколаївка, що на Донеччині.

Пізніше він очолював так званий навчальний центр з проведення спеціальної бойової підготовки бойовиків "ДНР", де особисто проводив навчання із тактики стрільб. Також, був призначений на керівну посаду у терористичному підрозділі "Кальміус", який входить до складу так званого "міноборони ДНР".. Наразі, він є керівником "спортивного клубу армії", де займається військовим вишколом бойовиків, які беруть участь у військовому протистоянні силам ЗСУ.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині, засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупаній території.

Нагадаємо, раніше в Україні до 15 років засуджено депутата Держдуми РФ, який співав пісню про "сарматушкі".