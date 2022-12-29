ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Крах російської легітимності в ООН
Крах російської легітимності в ООН
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

Моряки-прикордонники оглянули понад 600 суден “зернової ініціативи”

З 1 серпня експортовано понад 15,5 млн тонн українського продовольства. 

Моряки-прикордонники оглянули понад 600 суден “зернової ініціативи”
Фото: Державна прикордонслужба

З 1 серпня з українських портів вже експортовано понад 15,5 млн тонн українського продовольства до 38 країн світу. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Загалом моряки-прикордонники оглянули понад 600 суден.

“Морські прикордонники оглядають судна, які йдуть до портів Одеської області для завантаження та подальшого перевезення української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи”, – йдеться у повідомленні

Фото: Державна прикордонслужба
Військовослужбовці Морської охорони ретельно перевіряють, чи немає не суднах зброї та боєприпасів, вибухових пристроїв та небезпечних речовин. Також перевіряють відповідність членів екіпажу та суднові документи.
Фото: Державна прикордонслужба
Фото: Державна прикордонслужба
Фото: Державна прикордонслужба
Фото: Державна прикордонслужба
Фото: Державна прикордонслужба
Фото: Державна прикордонслужба

Нагадаємо, станом на 27 грудня в Босфорі на інспекцію очікують 96 суден, котрі рухаються в рамках “зернової ініціативи”. З них 71 судно прямує на вхід до портів, а 25 вже завантажені агропродукцією. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також