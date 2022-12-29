З 1 серпня з українських портів вже експортовано понад 15,5 млн тонн українського продовольства до 38 країн світу.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Загалом моряки-прикордонники оглянули понад 600 суден.
“Морські прикордонники оглядають судна, які йдуть до портів Одеської області для завантаження та подальшого перевезення української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи”, – йдеться у повідомленні
Нагадаємо, станом на 27 грудня в Босфорі на інспекцію очікують 96 суден, котрі рухаються в рамках “зернової ініціативи”. З них 71 судно прямує на вхід до портів, а 25 вже завантажені агропродукцією.