З 1 серпня з українських портів вже експортовано понад 15,5 млн тонн українського продовольства до 38 країн світу.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Загалом моряки-прикордонники оглянули понад 600 суден.

“Морські прикордонники оглядають судна, які йдуть до портів Одеської області для завантаження та подальшого перевезення української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи”, – йдеться у повідомленні

Фото: Державна прикордонслужба

Фото: Державна прикордонслужба

Фото: Державна прикордонслужба

Фото: Державна прикордонслужба

Фото: Державна прикордонслужба

Фото: Державна прикордонслужба

Фото: Державна прикордонслужба

Військовослужбовці Морської охорони ретельно перевіряють, чи немає не суднах зброї та боєприпасів, вибухових пристроїв та небезпечних речовин. Також перевіряють відповідність членів екіпажу та суднові документи.

Нагадаємо, станом на 27 грудня в Босфорі на інспекцію очікують 96 суден, котрі рухаються в рамках “зернової ініціативи”. З них 71 судно прямує на вхід до портів, а 25 вже завантажені агропродукцією.