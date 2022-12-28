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Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки попри війну та знищену інфраструктуру

Попри війну в маркетинговому році 2021/2022 (липень-червень) Україна експортувала 61,5 млн тонн агропродовольства на суму $22 млрд, що на 26% більше, ніж в 2020-2021 і складає 45% всіх експортних доходів України. Це одна з найбільших статей доходів нашого бюджету, зокрема у валюті.

Фото: Мінінфраструктури

Більша частина експорту продовольства проходить через українські порти, оскільки морська логістика є найдешевшою. В січні 2022 року логістика морськими портами складала 98%, вже в лютому-березні 2022 українські порти заблокувала рф, тому залізничні перевезення склали 76% (а вартість логістики інколи сягала до 30% вартості товару), в жовтні-листопаді морська логістика повернулася до 76%.

Зерновий портовий коридор став для українського експорту і світової продовольчої безпеки рятівним кругом.

Так, з 12 по 18 грудня 2022 року, за 20-ий тиждень роботи «зернового коридору» через морські порти Одещини експортовано 514,8 тисяч тонн агропромислової продукції.

При цьому за цей тиждень завантажили 20 кораблів, що на один більше, ніж попереднього тижня. В останній період спостерігається тенденція до використання суден більшої тоннажності, що дозволяє швидше проходити перевірку і, відповідно, вивозити більше продовольства з України.

Усього з початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня по 18 грудня 2022 року вдалося експортувати 14,2 млн тонн продукції АПК нашим іноземним партнерам.

Українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай, Туреччина, Ізраїль та інші), Європи (Іспанія, Італія, Португалія та інші) та Африки (Єгипет, Ефіопія, Алжир), де Україна годує майже 400 млн людей.

Зважаючи на цифри вище можна зробити два висновки:

1. Україна, як одна з найбільших агроекспортерів у світ, виконала свої зобов'язання світової продовольчої безпеки, показавши всьому світу, що ми надійний партнер навіть у часи війни.

2. Альтернативи морській логістиці, яка дозволяє перевозити у великих обсягах і дешево, немає. І тому немає альтернативи розблокуванню портів всіма доступними нам методами: від військових до дипломатичних. Хоча, безумовно, потрібно мати і запасні коридори залізницею та автотранспортом, бо неадекватний північний сусід нікуди не дінеться наступні сотні років.

Попри окупацію Азову та Криму, постійні обстріли портів, знищення енерго- та іншої критичної інфраструктури України, розуміючи безальтернативність для нас і світу розвитку і безпеки Чорноморського і Азовського регіону, ми вже зараз повинні розробити та затвердити нову морську стратегію Чорного моря та Азова, план оснащення та розбудови ВМС і флоту, а також поствоєнний інвестиційний план розвитку портової інфраструктури та морського сектору, враховуючи величезні запаси енергоресурсів у винятковій морській економічній зоні України.

Юлія Клименко Юлія Клименко , народна депутатка фракції “Голос”, перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури
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