За рік аграрна експортна виручка України скоротилась на 16%, - УКАБ

У цьому році експортна виручка від продукції АПК становитиме близько 23,3 млрд доларів.

В 2022 році експортна виручка від продукції агропромислового комплексу становитиме близько 23,3 млрд доларів, що на 16% менше аналогічного показника минулого року.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

“На початку 2022 року на фоні потенційного нападу Росії на Україну експортні відвантаження були суттєво збільшені, що і дозволило уникнути ще вагомішого розриву в річних показниках. Так, в січні 2022 року показник експортної виручки вдвічі перевищив показник січня 2021 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше зменшення надходження експортної виручки спостерігалося на початку війни – в березні та квітні 2022 року, з поступовим зростанням до кінця року відповідно до темпів налагодження роботи альтернативних маршрутів та початку роботи «зернового коридору».

ТОП-5 позицій найбільшої експортної виручки в 2022 році становлять традиційні для України експортні продукти: кукурудза, олія соняшникова, пшениця, ріпак та насіння соняшнику. Виняток – лише насіння соняшнику, котре раніше перероблялося на території України. З початком війни переробка насіння соняшнику скоротилася через тимчасове блокування морських шляхів, що і призвело до експорту безпосередньо сировини.

Також повідомляється, що продукція АПК вже давно займає значну частку в експортній виручці і в поточних умовах вона продовжує збільшуватися. Так, в листопаді 2022 року ця частка становила 68%. Основна причина такого зростання – це, з одного боку, значна зацікавленість світового товариства в сільськогосподарській українській продукції, а з іншого – більш ніж достатня її кількість в Україні, що значно перевищує внутрішні потреби.

Нагадаємо, наразі в Босфорі очікують інспекції 99 суден, котрі слідують “зерновим коридором”. З них 72 - на захід до портів під завантаження, 27 - з українською агропродукцією. Є судна, котрі очікують перевірки у водах Туреччини понад місяць. При цьому поведінка Росії є непродуктивною і сприяє збільшенню черги.