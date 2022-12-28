За підсумками року ВВП Росії впаде на 4,5 – 5%, – Мінекономіки України

За підсумками 2022 року падіння ВВП Росії спостерігається на рівні 4,5 – 5%. З четвертого кварталу чітко простежуються ознаки фінансового стресу російської економіки.

Про це повідомляє сайт Мінекономіки з посиланням на міністерку економіки Юлію Свириденко.

За її словами, починаючи з жовтня РФ почала значні вилучення з Фонду національного добробуту для поповнення бюджету – на рівні 4-5 млрд доларів щомісячно.

“Ми вважаємо, що санкції – це м’який інструмент, але ми дуже хочемо перемогти в цій війні і застосовуємо всі інструменти, які можуть наблизити нашу перемогу. Санкції лише в поєднанні з військовими діями можуть дати достатній ефект. Ми вже чітко простежуємо ознаки фінансового стресу держави-терориста. Це і вилучення на користь бюджету коштів з Фонду національного добробуту, і вилучення 20 млрд доларів з Газпрому через спеціальний податок, і незаплановане залучення коштів на внутрішньому ринку”, – зазначила Свириденко.

За її інформацією, за підсумками 2023 року російська економіка скоротиться на 5,6%. Наступного року обвал прибутку від експорту нафти і газу може скласти більш як 50% через ембарго ЄС на сиру нафту та нафтопродукти, Price Cap на нафту тощо. Очікується, що доходи Росії впадуть нижче критичного рівня в 40 млрд доларів на квартал.

Нагадаємо, Україна розраховує на повне відключення банків РФ від SWIFT у 9-му пакеті санкцій.