Меркель виключила можливість своєї участі у переговорах щодо завершення війни в Україні

При цьому вона не знає, як може завершитись війна.

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що питання про її ймовірну участь у переговорах про завершення війни не стоїть на порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійський журнал Sette.

Ангела Меркель зазначила, що точно не знає, як може завершитись війна.

"Коли-небудь війна закінчиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів", - сказала колишня канцлерка.

За словами Меркель, є різниця "між вимушеним миром, якого вона, як і багато інших, не хоче, і відкритою та дружньою розмовою".

Політик також зазначила, що, перебуваючи на посаді канцлера Німеччини, вона ухвалювала рішення щодо Росії та України, керуючись логікою, яка досі є їй зрозумілою.

"Йшлося про спробу запобігти війні, подібній до нинішньої", - продовжила вона.

За її словами, те, що запобігти війні не вдалося, не означає, що спроба була помилковою.

Нагадаємо, підняття президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Вашингтона теми формули миру слідує за нещодавнім обговоренням Києвом мирного плану з 10 пунктів. За словами українських та європейських дипломатів, команда президента наразі конкретизує план і готується представити свої ідеї на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого чи близько того.