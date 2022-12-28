З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Крах російської легітимності в ООН
Крах російської легітимності в ООН
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
ГоловнаПолітика

Меркель виключила можливість своєї участі у переговорах щодо завершення війни в Україні

При цьому вона не знає, як може завершитись війна.

Меркель виключила можливість своєї участі у переговорах щодо завершення війни в Україні
Фото: EPA/UPG

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що питання про її ймовірну участь у переговорах про завершення війни не стоїть на порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійський журнал Sette.

Ангела Меркель зазначила, що точно не знає, як може завершитись війна.

"Коли-небудь війна закінчиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів", - сказала колишня канцлерка.

За словами Меркель, є різниця "між вимушеним миром, якого вона, як і багато інших, не хоче, і відкритою та дружньою розмовою".

Політик також зазначила, що, перебуваючи на посаді канцлера Німеччини, вона ухвалювала рішення щодо Росії та України, керуючись логікою, яка досі є їй зрозумілою.

"Йшлося про спробу запобігти війні, подібній до нинішньої", - продовжила вона.

За її словами, те, що запобігти війні не вдалося, не означає, що спроба була помилковою.

Нагадаємо, підняття президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Вашингтона теми формули миру слідує за нещодавнім обговоренням Києвом мирного плану з 10 пунктів. За словами українських та європейських дипломатів, команда президента наразі конкретизує план і готується представити свої ідеї на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого чи близько того.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також