Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда

Олеся Ілащук також не працювала на державній службі. Однак, за даними журналістів, вона є фахівцем із сексології та обробки дорогоцінного каменю.

Новопризначена пані посол України до Болгарії Олеся Ілащук раніше не мала досвіду роботи в дипломатії чи на державній службі. Вона до цієї посади спеціалізувалася на дорогоцінних прикрасах і була фахівцем із сексології, пише "Європейська правда" із посиланням на джерела.

Журналісти стверджують, що біографія Ілащук поки не оприлюднена, але в неї є дві сторінки в Facebook з особистою інформацією. Один із профілів не оновлюється, на ньому Ілащук вказана як фахівчиня з обробки дорогоцінного каміння.

"В іншому профілі, що активно оновлювався до останнього часу, посол Ілащук позиціонується як "клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант". Виходячи з публічної активності майбутньої представниці України у державі-члені ЄС і НАТО, вона до останнього часу переймалася питаннями гештальт-лікування та сексології. У неділю ввечері цей профіль був заблокований", – заявили журналісти.

Вони зауважили, що політичні призначення на посади посла осіб з-за меж МЗС не є винятковим, але призначення взагалі без публічно відомого досвіду у міжнародній сфері є одиничними.

Указ про призначення Олесі Костянтинівни Ілащук було опубліковано на сайті президента 23 грудня.

В реєстрах людина з імʼям Ілащук Олена Костянтинівна значиться як засновниця виробничої компанії "Джемма" та "Діджитал-ПК ЛТД".

Перша компанія має дозвіл на виробництво ювелірних та подібних виробів та торгівлю ними. Друга займається оптовою торгівлею комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням.

Місцеве видання БукІнфо пише, що амбасадоркою стала уродженка Буковини, колишня мешканка Чернівців, яка заснувала ювелірну компанію "Джемма".