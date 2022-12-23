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Зеленський заявив про "перспективи на фронті" й анонсував активізацію дипломатії України в Африці, Латинській Америці та Азії

В Україні заплановано модернізацію дипломатичної служби і посилення посольств.

Зеленський заявив про "перспективи на фронті" й анонсував активізацію дипломатії України в Африці, Латинській Америці та Азії
Фото: скріншот відео

Президент Володимир Зеленський повідомив про перспективи на фронті,  які обговорили на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

За словами Президента, Україна готується до різних варіантів розгортання подій на фронті, бачить наміри країни-агресора та готується на них відповідати.

Також Зеленський розповів про нараду з українськими послами. Глава держави анонсував активізацію української дипломатії за кількома напрямами.

Один із них - поглиблення співробітництва з країнами Африки та інших частин Глобального Півдня (Латинської Америки, азійських країн, Тихоокеанського регіону).

Зеленський відначив їхній великий потенціал, а також дипломатичні можливості., як-от під час голосувань у Генасамблеї ООН за резолюції, які захищають територіальну цілісність України та міжнародне право.

Також Україна працюватиме над нарощуванням співпраці з традиційними партнерами. Президент повідомив про модернізацію дипломатичної служби і посилення українських посольств.

Крім цього, глава держави повідомив про розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте та нагадав про відзначення українських військових - 215 бійці ЗСУ отримали державні нагороди.

Зеленський закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо у світкові дні, оскільки можуьт активізуватися російські терористи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія вербує найманців з африканських країн. На це відреагували в українському МЗС.

За словами міністра закордонних справ україни Дмитра Кулеби, Україна хоче відкрити посольство в Гані.

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