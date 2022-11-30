Росія створює бомбу сповільненої дії проти африканців, – у МЗС прокоментували дані щодо вербування Росією найманців із Африки

Ті, хто виживе, повернеться додому і може вчиняти насильство далі.

Міністерство закордонних справ України прокоментувало опубліковану в ЗМІ інформацію щодо вербування Росією найманців із африканських країн для участі в війні проти України.

Речник міністерства Олег Ніколенко в твіттері наголосив, що саме час африканським країнам сказати Москві, що війна має зупинитися.

"Ті, хто не загине на полі бою, може повернутися додому, щоб вчиняти ще більше насильства. Росія створює бомбу сповільненої дії проти африканського народу", – заявив Ніколенко.

Media reports that Russia is recruiting mercenaries in Africa to fight in Ukraine. Those who don’t die on the battlefield could return home to commit more violence. Russia creates a time bomb against African people. Time for all African nations to tell Moscow the war must stop. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 30, 2022

За даними The Daily Beast, російська ПВК "Вагнера" вербує офіцерів та колишніх найманців у Центральній Африканській Республіці. Зокрема тих, хто утримується у вʼязницях за насильницькі злочини, а такодж повстанці..

Нещодавно власник ПВК Євген Пригожин підтвердив, що на війні проти українців загинув його найманець із Замбії. Це студент Натан Нʼїренда