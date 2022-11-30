Перед судом постане експравоохоронець з Херсону, який працює на окупантів, - ДБР

Він обвинувачується у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Працівники Державного бюро розслідувань, у межах проведення стабілізаційних заходів у Херсоні, завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця, який обіймав посаду заступника начальника відділу в обласному управлінні, але почав співпрацювати з ворогом після повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Після захоплення окупантами Херсону правоохоронець добровільно погодився працювати в так званому «головному управлінні МВС Херсонської області». Зараз він продовжує виконувати вказівки окупаційної адміністрації на тимчасово захоплених територіях України.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Колишній правоохоронець обвинувачується у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.

Нагадаємо, з початку російської агресії ДБР розслідує майже 1100 проваджень щодо зрадників та колаборантів. Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.