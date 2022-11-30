У Єврокомісії уточнили, що озвучені фон дер Ляєн дані про військові втрати включають і загиблих, і поранених

Директорка з політичних комунікацій заявила, що наведені дані були взяті з зовнішніх джерел і мали на меті показати жорстокість Росії.

Озвучені президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн дані про втрати 100 000 українських військових у війні з Росією включають не лише загиблих, а і поранених. Відповідне уточнення оприлюднили директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант.

Вона подякувала тим, хто вказав на неточності, озвучені фон дер Ляєн у ролику.

"Використана оцінка із зовнішніх джерел мала стосуватися втрат, тобто як убитих, так і поранених, і мала на меті показати жорстокість Росії", – пояснила вона.

Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.



The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v — Dana Spinant (@DanaSpinant) November 30, 2022

Сьогодні в твіттері фонд дер Ляєн було опубліковано відео із її заявою, в якому вона сказала, що від війни загинули близько 20 000 мирних українців та 100 000 військових. Згодом цю публікацію видалили, натомість оприлюднили нову, де в відео була вирізана частина із озвученими втратами.

Керівник Управління зі звʼязків із громадськістю ЗСУ повідомив у коментарі журналістам УП, що не може підтвердити цю цифру. Він акцентував, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення.

На початку листопада керівник Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що кількість військових втрат у війні Росії проти українців приблизно складає 200 000. Йдеться про спільне число загиблих і поранених: і українців, і окупантів. Міллі говорив, що втрати росіян "значно більше" 100 000, і припустив, що Україна має приблизний показник. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що озвучена Марком Міллі інформація про 100 000 втрат серед українських військових "не зовсім відповідає дійсності".