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У Єврокомісії уточнили, що озвучені фон дер Ляєн дані про військові втрати включають і загиблих, і поранених

Директорка з політичних комунікацій заявила, що наведені дані були взяті з зовнішніх джерел і мали на меті показати жорстокість Росії. 

У Єврокомісії уточнили, що озвучені фон дер Ляєн дані про військові втрати включають і загиблих, і поранених
Дана Спінант
Фото: Youtube

Озвучені президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн дані про втрати 100 000 українських військових у війні з Росією включають не лише загиблих, а і поранених. Відповідне уточнення оприлюднили директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант. 

Вона подякувала тим, хто вказав на неточності, озвучені фон дер Ляєн у ролику. 

"Використана оцінка із зовнішніх джерел мала стосуватися втрат, тобто як убитих, так і поранених, і мала на меті показати жорстокість Росії", – пояснила вона.

Сьогодні в твіттері фонд дер Ляєн було опубліковано відео із її заявою, в якому вона сказала, що від війни загинули близько 20 000 мирних українців та 100 000 військових. Згодом цю публікацію видалили, натомість оприлюднили нову, де в відео була вирізана частина із озвученими втратами. 

Керівник Управління зі звʼязків із громадськістю ЗСУ повідомив у коментарі журналістам УП, що не може підтвердити цю цифру. Він акцентував, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення. 

На початку листопада керівник Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що кількість військових втрат у війні Росії проти українців приблизно складає 200 000. Йдеться про спільне число загиблих і поранених: і українців, і окупантів. Міллі говорив, що втрати росіян "значно більше" 100 000, і припустив, що Україна має приблизний показник. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що озвучена Марком Міллі інформація про 100 000 втрат серед українських військових "не зовсім відповідає дійсності". 

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