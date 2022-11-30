Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині та втекла після приходу ЗСУ

Вона надавала максимальне сприяння ворогу, а після звільнення частини регіону намагалася втекти за кордон.

СБУ затримала зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині та втекла після приходу ЗСУ
Фото: СБУ

Під час контрдиверсійних заходів у Вінницькій області контррозвідка Служби безпеки викрила мешканку Берислава, яка після захоплення українського міста активно співпрацювала з місцевою окупаційною адміністрацією.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що вона передавала до створеної агресором "воєнної комендатури" списки учасників АТО та інших громадян, які потенційно могли чинити спротив загарбникам", - йдеться у повідомленні.

Отримані від неї відомості ворог використав для проведення масових "облав" на помешкання місцевих жителів та викрадення людей.

Від потерпілих вимагали "зізнання" у сфабрикованих справах, а в разі відмови - застосовували тортури і погрожували вбивством.

Крім того, зловмисниця допомагала окупантам орієнтуватися на місцевості, вказуючи найкоротші шляхи до населених пунктів Бериславського району для його захоплення.

Вона сприяла "розквартируванню" російських окупаційних підрозділів в оселях українців, які перебували на підконтрольній українській владі території, а також ініціативно запропонувала використовувати три власних гаражних приміщення для базування військової техніки і складування зброї окупантів.

Після звільнення частини регіону вона намагалася втекти за кордон, щоб уникнути правосуддя. Втім, зрадниця була затримана поблизу одного з місцевих об’єктів критичної інфраструктури на території Вінниччини після своєчасного встановлення її місцезнаходження співробітниками СБУ.

Під час обшуку у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами листування з представниками окупаційного органу.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Рух ЧЕСНО закликає жителів Херсонщини ділитися інформацією про колаборантів. Для цього організація запустила інформаційну кампанію "Зрадників здавати сюди". Кампанія білбордів з QR-кодом на Реєстр держзрадників вже охопила Харківщину, Запоріжжя, Чернігівщину та Київщину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також