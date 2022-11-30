СБУ затримала зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині та втекла після приходу ЗСУ

Вона надавала максимальне сприяння ворогу, а після звільнення частини регіону намагалася втекти за кордон.

Під час контрдиверсійних заходів у Вінницькій області контррозвідка Служби безпеки викрила мешканку Берислава, яка після захоплення українського міста активно співпрацювала з місцевою окупаційною адміністрацією.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що вона передавала до створеної агресором "воєнної комендатури" списки учасників АТО та інших громадян, які потенційно могли чинити спротив загарбникам", - йдеться у повідомленні.

Отримані від неї відомості ворог використав для проведення масових "облав" на помешкання місцевих жителів та викрадення людей.

Від потерпілих вимагали "зізнання" у сфабрикованих справах, а в разі відмови - застосовували тортури і погрожували вбивством.

Крім того, зловмисниця допомагала окупантам орієнтуватися на місцевості, вказуючи найкоротші шляхи до населених пунктів Бериславського району для його захоплення.

Вона сприяла "розквартируванню" російських окупаційних підрозділів в оселях українців, які перебували на підконтрольній українській владі території, а також ініціативно запропонувала використовувати три власних гаражних приміщення для базування військової техніки і складування зброї окупантів.

Після звільнення частини регіону вона намагалася втекти за кордон, щоб уникнути правосуддя. Втім, зрадниця була затримана поблизу одного з місцевих об’єктів критичної інфраструктури на території Вінниччини після своєчасного встановлення її місцезнаходження співробітниками СБУ.

Під час обшуку у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами листування з представниками окупаційного органу.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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