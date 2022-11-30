​Учора росіяни обстріляли два райони Харківщини: є влучання у дахи будинків і освітній заклад

Люди не постраждали.

Минулої доби росіяни наносили артилерійські і ракетні удари по Куп’янському і Харківському районах Харківської області.

Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, у Курилівській громаді Куп’янського району внаслідок обстрілів горіли господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків, є влучання на території освітнього закладу.

“У Козачій Лопані, що в Харківському районі, обстріли росіян зруйнували 4 квартири багатоквартирного будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає”, – розповів Синєгубов.

Під обстрілами залишається і Вовчанська громада. Цієї доби без постраждалих.

Голова ОВА додав, що мінна небезпека все ще є високою на Харківщині. 51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалий госпіталізований із вибуховою травмою, стан медики оцінюють як середній.

“Вкотре звертаємося до жителів: не намагайтеся самостійно знешкодити вибухонебезпечні предмети! Звертайтеся до фахівців”, – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, жителів Куп’янського району на Харківщині закликали евакуюватись через обстріли.