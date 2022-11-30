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У Росії посилюється тиск на “іноземних агентів”, – Міноборони Британії

Кремль намагається запобігти зростанню внутрішнього інакодумства.

У Росії посилюється тиск на “іноземних агентів”, – Міноборони Британії
Фото: DW

Після вторгнення в Україну Російська Федерація розширяє репресивні повноваження держави новими законами, щоб запобігти зростанню інакодумства росіян.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Згідно з повідомленням, ця тенденція з’явилася після повернення Володимира Путіна на посаду президента у 2012 році, але різко посилилася після вторгнення в Україну.

Аналітики вважають, що Кремль, ймовірно, діє на випередження, щоб запобігти зростанню внутрішнього інакодумства, оскільки конфлікт залишається невирішеним і все більше впливає на повсякденне життя росіян.

 

Так, у липні Путін схвалив поправки до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти опонентів режиму. Планується, що нові заходи набудуть чинності 1 грудня 2022 року.

Закон 2012 року визначив “іноземних агентів” як осіб або організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону. Поправки розширяють визначення щодо тих, хто просто перебуває під невизначеним “впливом або тиском” іноземних суб'єктів.

Міністерство юстиції РФ також матиме повноваження публікувати особисті дані та адреси визначених “іноземних агентів”, майже напевно піддаючи їх ризику переслідувань.

 

Нагадаємо, Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. 

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