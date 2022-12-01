Захисники за минулу добу знищили 560 окупантів і дві артилерійських системи, – Генштаб

Також у росіян – мінус танк.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 1 грудня орієнтовно склали 89 440 осіб. За минулу добу українські сили оборони ліквідували 560 окупантів.

Також знищено один ворожий танк. Про це повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати:

бойових броньованих машин – 5877 (+5)

артилерійських систем – 1904 (+2)

РСЗВ – 395 (+0)

засоби ППО – 210 (+0)

літаків – 280 (+0)

гелікоптерів – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0)

крилаті ракети – 531 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12)

спеціальна техніка – 163 (+0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, ворог продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.