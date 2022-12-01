На окуповані території привозять медикаменти лише для лікування солдатів РФ, – Центр нацспротиву

Лікарні на окупованих територіях України не мають медикаментів для лікування цивільних відвідувачів.
Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.
“Так, окупаційна адміністрація просто ігнорує потребу в таких документах. Натомість лікарні отримують медикаменти лише для лікування окупантів”, – йдеться у повідомленні.
Така ж ситуація й з пріоритетами завезеного медперсоналу.
Всі російські лікарі, яких завезли на ТОТ, займаються обслуговуванням поранених солдат РФ.
Нагадаємо, станом на листопад російські загарбники за період з лютого пошкодили понад 1 тисячу медичних закладів в Україні та вбили 29 цивільних лікарів.