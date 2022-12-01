На окуповані території привозять медикаменти лише для лікування солдатів РФ, – Центр нацспротиву

Така ж ситуація й з пріоритетами завезеного медперсоналу.

Лікарні на окупованих територіях України не мають медикаментів для лікування цивільних відвідувачів.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

“Так, окупаційна адміністрація просто ігнорує потребу в таких документах. Натомість лікарні отримують медикаменти лише для лікування окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Така ж ситуація й з пріоритетами завезеного медперсоналу.

Всі російські лікарі, яких завезли на ТОТ, займаються обслуговуванням поранених солдат РФ.

На місцевий персонал, що залишився, тиснуть. Зокрема лікарів змушують отримувати російські паспорти, інакше погрожують звільнити.

Нагадаємо, станом на листопад російські загарбники за період з лютого пошкодили понад 1 тисячу медичних закладів в Україні та вбили 29 цивільних лікарів.